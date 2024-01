Benevento, Unisannio sceglie l'inclusione: c'è il via libera alla «carriera alias»

L'Unisannio istituisce la carriera alias contro le discriminazioni legate all'identità di genere. Definito l'iter che consente a studenti e studentesse, docenti e personale, di ottenere un'identità diversa da quella anagrafica. E quindi di utilizzare il nome di elezione in base alla propria identità di genere. Come si legge in una nota dell'ateneo, è disposizione degli interessati un modulo presente nella sezione «Studente» del sito web dell'università per sottoscrivere un accordo di riservatezza, che darà la possibilità di svolgere ogni atto di carriera interno all'ateneo utilizzando le generalità alias (per esempio prenotazione e svolgimento esami, discussione della tesi di laurea). Dopo l'attivazione della carriera alias, infatti, il nome di elezione apparirà nella propria anagrafica online e nell'indirizzo e-mail istituzionale.

«L'introduzione della carriera alias - spiega il rettore Gerardo Canfora - è un ulteriore passo in avanti verso l'adozione di politiche inclusive e rispettose.

Questa iniziativa è progettata per garantire alle persone di vivere il proprio percorso accademico in un ambiente che rispetta la loro identità di genere. L'Università del Sannio si impegna a creare un ambiente accogliente dove ciascuno possa sentirsi libero di essere se stesso senza paura di discriminazioni».