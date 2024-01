Benevento, movida e controlli dei vigili urbani: multe per 2mila euro ma etilometri ok

La polizia municipale di Benevento, diretta dal comandante Fioravante Bosco, la scorsa notte ha effettuato, nel turno 18-1, trentacinque controlli sulle auto in transito, utilizzando anche l'etilometro in dotazione. Durante le verifiche, messe in campo sotto la direzione del tenente Giuseppe Vecchio, sono stati identificati 35 conducenti e comminate 16 sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada, delle quali 7 per aver guidato senza utilizzare la cintura di sicurezza. Decurtati 35 punti sulle patenti di guida e comminate sanzioni per oltre 2.000 euro. In ogni caso, lo screening sulle persone controllate, funzionale all'applicazione degli accertamenti ex articolo 186 del Codice della Strada, ovvero «guida sotto l'influenza dell'alcool», ha dato comunque esito negativo.

«Nel novero dei controlli commissionati con le risorse del Ministero dell'Interno – spiega Fioravante Bosco – non sono emerse violazioni per guida sotto l'influenza dell'alcool.

Tuttavia, sono state censurate tutte quelle condotte operate senza porre in essere le misure di sicurezza che, specialmente di notte, devono essere assolutamente rispettate. I controlli – assicura – continueranno anche nei prossimi fine settimana, proprio per rendere più sicura la movida beneventana».