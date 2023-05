Bollettini postali, una corsia veloce per il pagamento

Una corsia veloce per il pagamento dei bollettini di conto corrente presso gli uffici postali di via delle Poste, viale Principe di Napoli e via Giustiani a Benevento. E' il nuovo servizio che Poste Italiane mette a disposizione dei propri clienti, già disponibile anche presso le sedi di Airola, Montesarchio, San Giorgio del Sannio e Telese Terme.



L’operazione è prenotabile all’ingresso tramite il totem per la gestione delle attese premendo il tasto 'bollettini' o, in alternativa, da remoto collegandosi tramite computer al sito www.poste.it, e da tablet e smartphone dalle app Ufficio Postale, BancoPosta e PostePay.



Inoltre, è sempre possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite whatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basta memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.