Benevento e Pietrelcina, controlli dei carabinieri: movida nel mirino

Proseguono i servizi di controllo del territorio coordinati e predisposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Benevento; ingente il dispiegamento di mezzi e personale dell’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio della giurisdizione della Compagnia.

In particolare, sono state controllate le principali arterie stradali e le zone periferiche delle città per prevenire la consumazione dei reati con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio.

Nel centro abitato di Benevento, nelle zone della movida, è stata ritirata una patente di guida per guida in stato di ebrezza, due veicoli sottoposti a sequestro amministrativo poichè risultati privi della prescritta copertura assicurativa e un 26enne, a seguito di controllo, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish, motivo per cui veniva segnalato al prefetto di Benevento per uso personale di sostanza stupefacente.

A Pietrelcina, i militari della locale stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento un 58enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, poichè ritenuto responsabile del furto di circa 300 euro, prelevati dalle cassetta delle offerte all’interno dell’aula liturgica "Padre Pio Santo".

A Paduli, in occasione degli incontri sulla cultura della legalità, organizzati dall’Istituto Comprensivo “Falcetti”, il Capitano Emanuele Grio, Comandante della Compagnia di Benevento e il Luogotenente Giovanni Cavuoto, Comandante della locale Stazione, hanno intrattenuto gli studenti della scuola secondaria di primo grado sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, dipendenza dai social network, body shaming e nomofobia, tantissime sono state le curiosità e le domande poste dai ragazzi ai Carabinieri.