Giovedì 12 Settembre 2019, 22:48

BENEVENTO - Carcere di Benevento in situazione «migliore rispetto ad altri istituti di pena». Lo ha detto Gianfranco Marcello, direttore del carcere di Benevento durante la festa per il 202esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria. Una festa particolare che, quest'anno, si è tenuta a Pietrelcina e non all'interno del carcere. «In ogni caso - prosegue Marcello - anche la struttura del capoluogo risente oggi dei problemi nazionali, e cioè di un forte aumento di detenuti e una costante diminuzione del personale».Il responsabile del carcere di contrada Capodimonte ha quindi posto l'accento sull'annoso problema dell'età media degli agenti, che è in media molto elevata, aumentando sempre più il numero di pensionamenti. «Questo è uno dei problemi - aggiunge - assieme a quello del numero crescente di restrizioni». Primi campanelli d'allarme di una struttura che, però, «resta un'eccellenza».