Il carcere di Benevento apre le porte al mondo imprenditoriale ed associativo in un open day pensato per far conoscere alla società le potenzialità del lavoro detentivo e portare all'interno delle mura strumenti e competenze in grado di aumentare l'occupazione tra i reclusi. «All'interno dell'istituto - ha spiegato il direttore, Gianfranco Marcello - la stragrande maggioranza di detenuti si trova in regime di alta sicurezza e non può uscire. Sono solo sei, al momento, i reclusi meritevoli di misura alternativa che possono recarsi all'esterno. Abbiamo un protocollo siglato con il consorzio Asi, con la rete Sale della Terra, con la questura e con il tribunale: si tratta di inserimenti lavorativi o di attività di volontariato con rimborso spese, ma vorremmo incrementare queste attività. Questo è il motivo per il quale abbiamo organizzato l'open day: vogliamo creare opportunità di occupazione esterna ma soprattutto portare lavoro dentro la casa circondariale. Con le imprese che parteciperanno alla nostra iniziativa verificheremo che ci siano spazi e possibilità per inserire ulteriori lavorazioni e consentire anche a chi non può uscire di essere occupato».

All'interno del carcere sono già presenti una sartoria che impiega dodici detenute ed uno spazio agricolo «che vorremmo sfruttare meglio - ha sottolineato Marcello - Si tratta di una serra perfettamente funzionante ma che è sottoutilizzata. Ora la usiamo solo per le coltivazioni domestiche, ma ha delle grandi potenzialità che qualcuno con maggiori competenze e capacità imprenditoriali potrebbe aiutarci a sviluppare. Anche in questo senso cerchiamo l'aiuto della società esterna, per perfezionare ciò che già abbiamo». E poi ci sono ipulizia, lavanderia, piccole riparazioni che vengono suddivisi per tenere in piedi «una piccola cittadina attorno alla quale ruotano un migliaio di persone: 300 dipendenti, 400 detenuti, personale dell'Asl e quello dellache entra ed esce costantemente».«L'open day ha concluso il direttore dell'istituto rappresenterà, dunque, un importante momento di conoscenza della realtà del lavoro penitenziario, durante il quale ci auguriamo vivamente di poter dare avvio a fruttuose collaborazioni tra le imprese e l'amministrazione penitenziaria». Il lavoro rappresenta per la popolazione reclusa uno strumento essenziale di rieducazione e di sostentamento. Per questo motivo, la volontà del legislatore di aumentare le possibilità occupazionali dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro privati ha trovato attuazione con ladel 2000. Tale norma promuove l'inserimento lavorativo dei soggetti privati della libertà attraverso una serie di agevolazioni destinate alle imprese e alleche li assumono o svolgono in loro favore. Oltre alla possibilità di ottenere in comodato d'uso locali e attrezzature interne, le imprese e cooperative hanno diritto a unper ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di 520 euro mensili. Tale credito d'imposta ammonta a 300 euro mensili per ogni detenuto assunto che sia ammesso alla semilibertà. Inoltre, quanto ai, è prevista un'aliquota ridotta nella misura del 95%. L'open day si svolgerà il prossimo 18 maggio presso la casa circondariale di Benevento ed è organizzato dalla direzione nell'ambito del più vasto quadro di iniziative intraprese dal. Gli imprenditori, le associazioni, le cooperative interessati a far pervenire la propria richiesta di partecipazione per il 18 maggio, dovranno inviare un documento di identità alla- cc.benevento@giustizia.it - entro le ore 12 di martedì 16.