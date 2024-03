Consorzio B4, stabilizzate 17 figure professionali

Fp Cgil e Uil Fpl soddisfatti per l'avvenuta stabilizzazione del personale del neo costituito Consorzio B4. «Si tratta di 17 figure professionali, tra assistenti sociali, psicologi, personale amministrativo e contabile - spiegano Domenico Raffa, Giovanni De Luca, Dino Russo e Raffaele Fonzo - che sino ad oggi hanno tenacemente e costantemente lottato per garantire continuità ad un servizio così essenziale per la comunità afferente all’ ambito sociale con capofila il Comune di Cerreto Sannita che, grazie all’ intervento dei numerosi sindaci e al management consortile, ha concretizzato il proprio impegno su questo tanto atteso percorso di stabilizzazione».

«Una gioia quella di poter contare su di un contratto a tempo indeterminato, così da garantire una programmazione più ampia e a lungo raggio, oltre a dare maggiore certezza e gratificazione al personale che da sempre presta la propria opera professionale con spirito di sacrificio e abnegazione e che, da adesso, potrà contare su basi ancora più solide per sviluppare al meglio quel background acquisito in diversi anni si onorato servizio».