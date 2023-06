Benevento: con OPS! il primo laboratorio Podcast contro le discriminazioni

L’equipe e la popolazione studentesca del progetto OPS! Operatori di Solidarietà, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico Giovani per il Sociale del 2018 e realizzato dalla Cooperativa sociale Social Lab 76, realizza il primo laboratorio di podcast.

Il laboratorio si terrà il giorno 16 giugno dalle ore 10 alle ore 16 presso il centro per le famiglie "Family Lab" della Cooperativa Social Lab 76, sito a Benevento in via Pirandello.

L’obiettivo che si pone questa giornata formativa è di esplorare i punti di forza del formato podcast rispetto ad altre tipologie di comunicazione nel trasmettere messaggi relativi all’integrazione e al contrasto delle discriminazioni e di fornire ad ogni partecipante gli strumenti necessari alla realizzazione di un podcast.

A tenere il laboratorio sarà Annalisa Sirignano, speaker, insegnante di dizione e tra le autrici del podcast Ti Leggiamo Una Femminista.