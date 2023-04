Prima riunione per la formazione dell'ente Area Interna del Fortore

Prosegue l'iter di avvicinamento per la costituzione dell'ente Area Interna del Fortore. Oggi primo confronto politico, nell'aula consiliare di Buonalbergo, per condividere proposte progettuali per la gestione associata dei servizi e lo sviluppo locale dell'ente. Presenti 12 sindaci che rientrano nel territorio della Comunità montana, e 7 primi cittadini dei comuni irpini limitrofi, che hanno fatto richiesta di ingresso nella costituenda Area Interna.

L'obiettivo del presidente della Comunità montana, Zaccaria Spina, è quello di contrastare la marginalizzazione dei comuni, combattere la desertificazione, favorire il ripopolamento agendo per il potenziamento di settori nevralgici come istruzione, sanità, mobilità, turismo e cultura, agricoltura e forestazione, ambiente, industria e artigianato, terziario e servizi.

«La finalità di questo primo confronto - spiega Zaccaria Spina - è stata quella, aspettando le linee guida, di intavolare le prime idee e ed elaborare i primi passaggi formali, per farci trovare pronti quando dovremo definire la stesura e la condivisione della strategia d’Area. Abbiamo la possibilità di avanzare proposte aderenti alle necessità del nostro territorio. Ovviamente dovremo essere attenti a rimanere nel campo delle proposte compatibili con le fonti di finanziamento per le strategie regionali e nazionali».