Escalation di contagi e nodo testing l'Asl punta sul Palatedeschi

Dopo il boom dei tamponi, l'Asl pensa all'apertura di un nuovo centro di testing al Palatedeschi con l'ausilio dell'esercito, mentre si registrano 4 decessi al «Rummo» e 636 nuovi positivi.

Ad annunciare le novità in ambito sanitario, il direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe. «Credo fermamente dice -che i dipendenti dell'azienda nel giorno della Befana, siano meritevoli di ricevere solo doni e la riconoscenza della popolazione per come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati