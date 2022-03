BENEVENTO - Solo per un caso fortuito, l'incidente all'incrocio di via San Martino a Montesarchio non ha causato gravi conseguenze. Incrocio a qualche metro di distanza dal cimitero in direzione San Martino Valle Caudina, che collega internamente la variante tra via Benevento e via Napoli che è stato luogo di un ennesimo incidente con un autoarticolato che ha travolto una Fiat Panda. Nessuna conseguenza per la donna alla guida della Panda rimasta comunque incastra nell'abitacolo estratta con l'aiuto dei carabinieri della compagnia di Montesarchio intervenuti sul posto. Solo uno stato di choc è stato accertato per la donna dai sanitari del 118 per cui non è stato necessario il ricovero.