Incidente statale Appia: anziana 84enne muore dopo essere stata investita

È deceduta questo pomeriggio Pia Micco, l’84enne beneventana che venerdì pomeriggio era stata investita lungo la statale Appia, in contrada Epitaffio.

La pensionata era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, a causa delle ferite riportate in più parti del corpo dopo l’impatto con un suv, guidato da un uomo di Cervino, in provincia di Caserta.

Secondo la ricostruzione degli uomini della Polizia stradale e della Municipale, la sfortunata donna stava attraversando con una carriola piena di fieno la trafficata arteria stradale, quando è stata travolta dall’autovettura in corsa. Più volte il tratto stradale in questione è stato teatro di simili incidenti stradali, con esiti anche drammatici. Nel 2014, infatti, quasi nello stesso punto dell’incidente avvenuto venerdì, perse la vita il professore del Liceo Rummo, Diodoro Cocca, investito dall’ex assessore provinciale Gianvito Bello.