Ladri in azione in valle Caudina. A finire nel mirino dei malviventi, negli ultimi giorni, sono state soprattutto le abitazioni. Nel corso delle festività natalizie, infatti, si sono verificati numerosi tentativi di furto in diversi centri caudini, tra i quali Airola, Moiano, Montesarchio e Paolisi. In alcuni casi, i balordi sono riusciti a introdursi nelle case e a fuggire via con il bottino. L'ultimo colpo messo a segno è stato registrato ieri a Montesarchio, in località Cirignano, dove nel cuore della notte, i ladri hanno preso di mira un appartamento. Sono riusciti a introdursi in casa arrampicandosi lungo la grondaia per poi rompere la piccola finestra del bagno. Dato che nell'appartamento non c'era nessuno, hanno agito completamente indisturbati. L'intera famiglia, infatti, non era in zona. A lanciare l'allarme, ieri mattina, sono stati alcuni familiari, che si sono resi contro della finestra rotta e, poco dopo, sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Montesarchio per effettuare i primi rilievi. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini e per individuare i responsabili si serviranno anche delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Dall'abitazione di Cirignano sono stati portati via alcuni oggetti in oro, per un valore complessivo di poche centinaia di euro, ma il totale della merce rubata resta da quantificare. Intanto, sulla questione sicurezza, che riguarda gran parte del territorio caudino, si è espresso anche il primo cittadino di Montesarchio, Carmelo Sandomenico: «In queste ore a Montesarchio e in valle Caudina - ha detto - vengono segnalati diversi furti, messi a segno o tentati. Non amo fare allarmismo: c'è da dire che scorrendo le cronache, le stesse notizie riguardano pressoché la totalità del territorio regionale, purtroppo. Tuttavia, non si può ridurre una questione fondamentale come la sicurezza al "mal comune mezzo gaudio": sarebbe un riduzionismo inaccettabile». Poi il primo cittadino ha aggiunto: «Apprezzo e ringrazio le forze dell'ordine per il loro operato, a partire dai carabinieri di Montesarchio, con cui c'è forte spirito di collaborazione e sono certo che rafforzeranno i controlli per assecondare la legittima richiesta di maggior sicurezza dei cittadini. In tal senso a Montesarchio è attivo, anche grazie ai finanziamenti ottenuti, un sistema di videosorveglianza moderno e all'avanguardia che può coadiuvare l'attività delle forze dell'ordine».

La fascia tricolore ha colto l'occasione anche per lanciare un appello: «Chiedo a tutti i cittadini, infine, di fare attenzione, provvedendo immediatamente ad allertare le forze dell'ordine nel caso notino attività degne di segnalazione sul nostro territorio». Si unisce all'appello di Sandomenico anche il primo cittadino di Paolisi, Umberto Maietta, il quale ha invitato la cittadinanza a «segnalare sempre i movimenti sospetti alle forze dell'ordine». Nel piccolo centro caudino, qualche giorno fa, i malviventi avevano preso di mira una villetta ma sono stati messi in fuga dal proprietario di casa. Nelle stesse ore è fallito un altro colpo, ad Airola, dove i ladri, dopo aver danneggiato il portone d'ingresso, non sono riusciti a entrare in una casa. Inoltre, poche settimane fa, i malviventi hanno messo a segno altri due colpi in abitazioni, rispettivamente a Moiano e a Sant'Agata de' Goti. Rubati soldi, gioielli e monete d'oro. Anche in questi casi, lavoro per i carabinieri, che in questo periodo stanno effettuando numerosi controlli e posti di blocco proprio per cercare di contrastare il fenomeno dei furti.