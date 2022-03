Benevento, conferita laurea honorem al parroco Loffredo del Rione Sanità

L'Università del Sannio ha conferito a padre Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità a Napoli, la laurea magistrale honoris causa in economia e management. La cerimonia si è tenuta nell'auditorium di Sant'Agostino di Benevento alla presenza del rettore dell'Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora.

APPROFONDIMENTI L'UNIVERSITÀ Laurea honoris causa a padre Antonio Loffredo IL CASO Duello Chiesa-magistrati a Napoli, Manfredi: «Serve... L'INIZIATIVA Napoli, recital bilingue italiano-ucraino: l'incasso...

«Quello di Padre Antonio è un esempio importante - ha detto Canfora - ci consegna almeno due lezioni che spesso trascuriamo, troppo impegnati a rincorrere un'economia fatta di numeri e poco attenta alle storie di vita che stanno dietro a quei numeri. La prima lezione è che si può fare sviluppo partendo dalle risorse dei luoghi e delle comunità, la seconda è che si può fare sviluppo e inclusione allo stesso tempo creando circuiti economici di successo e sostenibili che non lascino ai margini i più deboli».

«La finanza - ha aggiunto don Antonio - trae profitto solo dal movimento del capitale con l'unico scopo di ottenere il massimo guadagno. Il mondo finanziario non ha a cuore né il bene comune né i reali bisogni dell'uomo. Occorre tornare a riempire i mercati veri, quelli che nascono nelle piazze, in mezzo alla gente. Quelli che storicamente e per vocazione sono sempre stati luoghi d'incontro di persone uguali e libere, terreni fertili per lo sviluppo della cultura comunitaria e cittadina.

È all'interno di questi spazi concreti e multiformi che possono finalmente crescere le virtù civili, la vita relazionale, la 'civiltà dell'amorè e la spiritualità. Vi convivono, infatti, tutte le dimensioni del nostro fecondo umanesimo. Qui arte, letteratura, economia e politica si contaminano a vicenda, generando il bene comune in modo da rispondere ai reali bisogni di ogni uomo». Padre Antonio è stato accompagnato a Benevento da una folta rappresentanza di giovani della Sanità.