Mangiare a Benevento costa caro, terza città in Italia per aumento prezzi +11,2%

Benevento si piazza al terzo posto in Italia per l'aumento dei prezzi nei servizi di ristorazione.

A rilevarlo, sono i dati riportati dall'Unione Nazionale Consumatori (Unc) che, rispetto ai costi dei servizi di ristorazione, che includono ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti gastronomici e rosticcerie, tracciano un incremento significativo dei prezzi nel corso dell'ultimo anno, in tutto il Paese.

In un contesto di inflazione nazionale annuale del 6% in Italia, i prezzi a Benevento hanno subito un aumento dell'11,2% rapportati al mese di luglio 2022. Questo pone il centro sannita al terzo posto in Italia per l'incremento dei costi in questo settore, preceduta solo da Viterbo, con un aumento del 14,5%, e da Brindisi, con un aumento del 12,1%.