Mastella: «Io in Forza Italia? Una cosa che non esiste»

«Non c'è nessuna virata verso Forza Italia. Esistono certamente rapporti di stima, ricambiati, con autorevoli esponenti di questo partito e con alcuni membri della famiglia Berlusconi, così come con personalità di altri partiti e ciò in virtù della mia lunga esperienza politica, ma questo patrimonio relazionale non implica scelte di collocazione, né nessun significato politico automatico». Così in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella.

«È certamente vero che siamo legati all’area politica di Centro e lavoriamo al dialogo tra le forze del campo moderato con spirito aggregativo: è nel mio dna ed è nella mia storia.

Ma guardando ai progetti e al loro obiettivo, non inseguendo bandiere purchessia», evidenzia ancora Mastella.

«Una cosa è evidente: abbiamo i voti e quelli fanno comodo a tutti. Un'altra cosa è certa: io non chiedo, piuttosto sono richiesto. Faccio il sindaco di Benevento, con grande entusiasmo: non ho smania o interesse a salire a tutti costi su un vagone o a occupare freneticamente spazi, cosa che lascio a chi deve ancora faticare a costruire la sua personale geografia, mentre fortunatamente io ho già costruito la mia storia, nella storia politica del Paese», conclude Mastella.