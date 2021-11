Garavaglia a Pietralcina con il treno storico: «Per il turismo dobbiamo investire!»

«Per rilanciare il turismo dobbiamo investire subito sette miliardi per rimettere a nuovo le strutture ricettive e investire molto nella promozione». Lo ha detto il ministro del turismo Massimo Garavaglia, giunto a Pietrelcina, paese natale di San Pio, a bordo del treno storico, dove è stato ricevuto dal sindaco Salvatore Mazzone e dall'assessore regionale al turismo Felice Casucci. «Quella di oggi è una grande occasione di sviluppo che vogliamo sostenere anche grazie alla sinergia con la Regione Campania» ha detto l'esponente del governo Draghi.

Pietrelcina e il Sannio sono, infatti, i protagonisti di «Itinerari in treno storico​», il progetto promosso dal ministero del turismo con la fondazione Ferrovie dello stato, in 14 tappe in Italia per promuovere un nuovo modello di turismo, «lento» e «integrato», abbinando il viaggio in treno d'epoca alla riscoperta delle eccellenze territoriali della provincia italiana.

«Per Pietrelcina è un'occasione in più, perché i treni storici consentono di gustare il territorio con la giusta calma. Poi si arriva qui, nel paese di padre Pio, una grande occasione dalla quale partire per promuovere il Sannio dove è possibile ammirare un paesaggio fantastico» ha aggiunto Massimo Garavaglia.