Pronto soccorso, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine

BENEVENTO - A seguito di mirate direttive del dipartimento della pubblica sicurezza e d’intesa con il prefetto Torlontano, nei giorni scorsi sono stati avviati contatti con i direttori generali degli ospedali San Pio e Fatebenefratelli al fine di implementare i livelli di sicurezza dei rispettivi pronto soccorso. In particolare, i posti di Polizia già presenti verranno rafforzati con l’assegnazione di ulteriore personale qualificato, mentre per garantire un pronto intervento in caso di aggressioni nei confronti del personale sanitario è stato istituito un numero telefonico diretto con la sala operativa della Questura che opererà in modo continuativo h24

© RIPRODUZIONE RISERVATA