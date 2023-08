La scuola primaria e dell'infanzia di via Cristoforo Ricci a Pacevecchia riaprirà. Dopo 4 anni trascorsi tra polemiche, appelli e soluzioni di emergenza per i bimbi del popoloso quartiere, finalmente c'è la fumata bianca. Secondo le previsioni dei responsabili, entro ottobre le aule torneranno nuovamente ad ospitare i bambini. L'ultima volta era stata nell'anno scolastico 2018-2019. Dall'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello che ha seguito il cantiere in questi mesi, sono arrivate parole di speranza. «Quello della scuola di Pacevecchia, è uno di quegli interventi che sta andando bene. Ho fatto un sopralluogo proprio in questi giorni insieme al responsabile unico del procedimento, il geometra Carmelo Savignano ed ho avuto modo di rilevare che i lavori sono in una fase molto avanzata. Tra l'altro ho anche rilevato che l'impresa sta operando con un cospicuo numero di operai e tecnici specializzati. Se non ce la dovessimo fare per mercoledì 13 settembre, giorno prefissato per la riapertura delle scuole dopo la pausa estiva, al massimo entro la prima quindicina di ottobre conto di far tornare i ragazzi a Pacevecchia. Così potremo restituire la scuola al quartiere e ripagare il sacrificio fatto da tante famiglie in questi anni. Naturalmente, tutto questo sempre se non ci saranno intoppi e problemi che onestamente in questo momento mi sento di escludere».

In questi 4 anni i bambini del quartiere sono stati ospitati presso il plesso scolastico di Capodimonte, una sede più che dignitosa, ma c'era il problema degli spostamenti compensato in alcuni casi con l'utilizzo degli scuolabus. Per il nuovo anno scolastico il problema del raggiungimento della sede si sarebbe acuito a causa della chiusura del ponte di San Nicola per urgenti lavori di ristrutturazione, pertanto ci sarebbero stati elevati disagi a livello di traffico. Nello scorso settembre 2019 il plesso fu chiusa dalle autorità competenti dopo sopralluoghi effettuati dai tecnici ministeriali per ragioni di sicurezza in quanto lo stesso non era rispondente alla normativa vigente sia per quanto riguarda il rischio sismiche che per quanto attiene i carichi verticali. Insomma, era una scuola a forte rischio per le condizioni di sicurezza degli studenti e degli stessi docenti. L'intervento finanziato dal ministero dell'Istruzione ha previsto l'adeguamento sismico ed igienico e funzionale e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

«A ottobre - dice il sindaco Mastella - ci sarà una scuola più grande e sicura, ma soprattutto i residenti non penseranno più che Pacevecchia sarebbe rimasta senza un plesso scolastico come in maniera speculativa qualcuno aveva asserito negli anni scorsi. Abbiamo mantenuto il nostro impegno che naturalmente continuerà per quanto concerne l'adeguamento perché la sicurezza dei nostri bambini viene prima di ogni cosa». Il costo dell'intervento complessivamente ammonta a 900mila euro. L'impresa esecutrice è la Pisaniello costruzioni srl di San Martino Valle Caudina. L'appalto è stato ufficializzato l'1 ottobre 2022 e prevedeva la conclusione inizialmente entro 300 giorni. Il ritardi sono stati dovuti ad alcuni nodi burocratici ai quali si è fatto fronte in questi mesi. A Pacevecchia, dunque, dopo l'apertura del centro sociale nell'area ex mercatino e di Villa dei Papi, i numerosi residenti possono rallegrarsi per aver ritrovato la scuola di via Ricci. © RIPRODUZIONE RISERVATA