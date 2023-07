Ferrarisi ancora senz'acqua, arriva l'autobotte

Ponte ancora senza acqua per le prossime ore. Lo comunica Gesesa spiegando che «a causa del protrarsi delle operazioni di riparazione del guasto in zona Ferrarisi, la cui risoluzione è in corso, sarà disposta un’autobotte, davanti all’ex scuola Colli». Una misura a questo punto necessaria e improporogabile, date le temperature roventi, dal momento che «la sospensione idrica continuerà per tutta la giornata di oggi per le zone Ferrarisi e Colli».

I disagi in zona Ferrarisi, con l'erogazione idrica irregolare, erano iniziati già nella giornata di lunedì. Va detto che a Ponte dalle 20 di questa sera alle 7 di domani, 13 luglio, dovranno fare i conti con i rubinetti a secco, anche in questo caso per consentire la riparazione di un guasto, anche i cittadini residenti in via San Benedetto (parzialmente), via Campo Sportivo e relative traverse, via Campo d’Antuono e parte di Via Belvedere.