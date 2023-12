Domani, presso il seggio elettorale allestito al «Palatedeschi», amministratori e sindaci di 76 Comuni sanniti saranno chiamati alle urne per votare il rinnovo del Consiglio provinciale. 76 e non 78, considerato che San Giorgio del Sannio e Torrecuso sono stati commissariati. Sarà possibile indicare la singola preferenza accanto a uno dei cinque simboli indicati sulla scheda elettorale: nell'ordine, «Noi Campani», «Centro Destra Unito», «Essere Democratici», «Noi di Centro» e «Alternativa per il Sannio». «Noi Campani» è composta dal consigliere provinciale uscente di Benevento Antonio Capuano, Giovanni Cavaiuolo di Pannarano, Guido Costante di Sassinoro, Stefano Diglio di Arpaia, Loredana Iannelli di Benevento, Clemente Massaro di Frasso Telesino, Umberto Panunzio, consigliere provinciale uscente di Benevento, Debora Sgro di Casalduni, Maria Rosaria Vetrone di Cautano e Rosanna Zampelli di Foglianise. Con il simbolo «Centrodestra unito», corrono sotto un'unica bandiera rappresentanti di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi Moderati.

A contendersi uno scranno in Consiglio provinciale sono Silvio Falato, presidente del Consiglio comunale a Guardia Sanframondi, Pasquale Iarusso di Fragneto L'Abate e Nicola Servodio di Arpaia, in quota Lega; Gaetano Mauriello di Montesarchio, Giuseppina De Blasio di Bucciano e Andrea Cormano di Baselice per Fratelli d'Italia; Raffaella Iannotti di Puglianello, Fiorenza Ceniccola di Guardia Sanframondi, Vincenzo Fuschini, vice sindaco di Telese Terme ,e Anna Iachetta di Montesarchio, per Forza Italia. «Essere democratici», invece, schiera Alfonso Ciervo di Sant'Agata de' Goti, consigliere provinciale uscente, Vincenzo Capasso di Tocco Caudio, Adele De Mercurio di Benevento, Giuseppe De Nigris di Paupisi, Carlo Falato di Guardia Sanframondi, Evelina Grifone di Frasso Telesino, Michela Insogna di Melizzano, Cosimo Mazzone di Castelpoto, Teresa Teta di Telese Terme e Alfonso Topputo di Cusano Mutri. Inoltre la lista «Noi di Centro» è capeggiata da Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, e composta da Emanuela Barone di Ceppaloni, Carmine Bosco di San Martino Sannita, Nicola De Vizio, sindaco di San Giorgio la Molara e consigliere provinciale uscente, Mara Franzese di Benevento, Nascenzio Iannace, consigliere provinciale uscente e primo cittadino di San Leucio del Sannio, Antonio Camillo Raffaele Laudanna, consigliere provinciale uscente di Airola, Francesco Antonio Iannella di Vitulano, Gaetana Maria Palmieri Matarazzo di Faicchio, e Annamaria Romano di Cautano.

Infine «Alternativa per il Sannio», che unisce il simbolo del Partito democratico con quello di Civico22 di Angelo Moretti, vede in campo proprio quest'ultimo, consigliere comunale di Benevento, Giuliano Gerardo Calabrese di San Nazzaro, Maria Giuseppina Cutillo di Paupisi, Concetta (detta Titti) Covino di Arpaise, Carlo Coduti di Montefalcone di Val Fortore, Filomena Di Mezza di Telese Terme, Adelina Luigia Panarese di Sant'Arcangelo Trimonte, Antonio Ciervo di Dugenta, Raffaele De Longis di Benevento e Giuseppe Antonio Ruggiero di Foiano di Val Fortore (entrambi consiglieri provinciali uscenti).

Sono complessivamente cinquanta gli aspiranti per i dieci scranni disponibili alla Rocca dei Rettori. Sono invece 909 gli elettori che rappresentano i 251.980 abitanti del Sannio, sempre ad esclusione delle due realtà commissariate. I consiglieri provinciali che riporteranno la maggior somma di voti ponderati risulteranno ufficialmente eletti. Il peso di ciascuna preferenza muta a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza. Gli enti sanniti sono infatti suddivisi in cinque colori: verde, fascia E, per il Comune di Benevento con indice a 684; rosso, fascia D, per Sant'Agata de' Goti e Montesarchio, indice 273; arancione, fascia B, per 16 Comuni con indice 117 e azzurro, fascia A, per 54 enti i cui amministratori avranno indice 59.

Stando alle indiscrezioni, si giocherebbero la partita Vincenzo Fuschini, Anna Iachetta e Gaetano Mauriello per il centrodestra; Nascenzio Iannace, Antonello Laudanna, Nicola De Vizio, Antonio Capuano, Umberto Panunzio e Carmine Agostinelli per le liste mastelliane; Alfonso Ciervo in Essere Democratici; Angelo Moretti, Giuseppe Ruggiero e Raffaele De Longis per il centrosinistra.