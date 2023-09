Un trentenne originario del Marocco è finito in carcere con l'accusa di duplice furto, dopo un susseguirsi di eventi che hanno impegnato gli agenti delle volanti della Questura per tutta la notte. In manette Abdol Hossni, condotto nella casa circondariale di contrada Capodimonte. Erano da poco passate le due quando avrebbe raggiunto in bici il Corso Garibaldi e deciso di assaltare il bar enoteca Caruso, ubicato nei paraggi di due istituti di credito e quindi in un'area supervigilata, data la presenza di telecamere. Per mettere a segno il colpo, avrebbe frantumato con una mazza i vetri di una delle porte del locale. Uno di questi, nonostante la blindatura, ha ceduto. Una volta all'interno del bar, l'uomo si sarebbe impossessato della somma di cento euro che era nel registratore di cassa, di un tablet e di alcune bottiglie di birra. Poi, di nuovo in sella alla sua bicicletta, risultata rubata, si sarebbe allontanato dal centro storico facendo perdere le tracce.

Nel frattempo l'incursione nel bar, come era prevedibile, è stata notata da un vigilantes di un istituto privato in servizio nella zona, che ha lanciato l'allarme. Sul posto gli agenti delle volanti, che oltre al sopralluogo hanno fanno scattare le ricerche dell'uomo in bici, ripreso anche dalle telecamere. Poco dopo le tre, una pattuglia di agenti lo ha rintracciato e bloccato presso la rotonda dei Pentri, mentre si allontanava dalla città. Una volta condotto in Questura è stato identificato e, dal nominativo, è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, a causa dei quali era stato già fermato nel Casertano lo scorso 4 settembre. Tornato in libertà, ha poi fatto tappa nel Sannio. Una volta informato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, è stato disposto il trasferimento in carcere.

L'uomo ha nominato come suo difensore d'ufficio l'avvocato Salvatore Faiello. Nelle prossime ore passerà al vaglio del gip, che lo interrogherà alla presenza del legale. La scorsa notte, però, c'è stato un altro allarme-furto, sempre intorno alle due. Nel mirino l'Iperstore Barletta di via Ievolella, nei pressi del centro commerciale «I Sanniti». I malviventi sono riusciti ad aprire le porte ma sono stati messi in fuga dagli allarmi. La scorsa settimana, infine, era stato sventato un altro furto ai danni di un supermercato della zona alta della città. In due avevano tentato invano la fuga, venendo poi bloccati e denunciati.