Sani, dal diploma alla patente sul binario dell'integrazione nel Sannio

BENEVENTO - Sana Sabally, il trentenne Gambiano, esempio di integrazione e confronto con la comunità di Molinara, da tre anni nel progetto di integrazione e inclusione del Sai di Molinara. Prima il diploma di terza media, oggi è un patentato, avendo conseguito l'esame di idoneità alla guida. Un giorno speciale per lui, la sua famiglia ma anche per il personale del Sai e pe il Comune del paese fortorino. In seguito all'iscrizione alla scuola guida di San Marco dei Cavoti nel mese di novembre e, dopo aver superato l'esame di teoria della patente B in aprile, il giovane ha conseguito l'idoneità alla guida. Un'altra soddisfazione per Sana al quale arriva anche il plauso del sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo, che si dice soddisfatto per aver potuto «ospitare delle persone che possono solo donare e far crescere la comunità nel segno della integrazione».