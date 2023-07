Quella escursione organizzata con un suo amico biker alla fine si è rivelata fatale per Francesco Puopolo che il prossimo ottobre avrebbe compiuto 17 anni. L’incidente nella tarda mattinata di ieri sulle montagna dove i confini tra Roccapiemonte e Castel San Giorgio sono quasi impalpabili. Originario di Roccapiemonte, sarebbe caduto in un dirupo mentre rincasava.

È accaduto in zona Trivio, esattamente. La strada secondo le mappe del Comune sarebbe stata tracciata. Sarà l’amico che era con lui, suo coetaneo e colui che ha lanciato la richiesta di aiuto ai carabinieri, a raccontare agli investigatori, una volta superato lo stato di choc, cosa è accaduto e perché il suo amico si è ritrovato improvvisamente in quel burrone.

Probabilmente, secondo i primi accertamenti, avrebbe preso troppa velocità durante una discesa per far ritorno a casa, perdendo così il controllo della bicicletta, in prossimità di una curva, rotolando giù e sbattendo rovinosamente contro sassi ed alberi. Non si esclude che su quel percorso possa esserci stata qualche pietra che potrebbe essere stata di intralcio alla sua pedalata. Le indicazioni dell’amico ai soccorritori sulla loro posizione sono state chiare: a stretto giro, difatti, sono giunti sia i vigili del fuoco e sia il 118 oltre ai carabinieri che erano già in zona per un perlustrazione. Francesco avrebbe anche varcato in barella la porta di ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ma qui, nonostante le manovre di rianimazione, è deceduto poco dopo. E la salma è rimasta lì, nell’obitorio, ma non è stata sequestrata: la famiglia potrà così organizzare i suoi funerali. Secondo quanto si è appreso avrebbe battuto la testa ed avrebbe anche riportato una brutta frattura allo sterno. I due ragazzi, entrambi studenti e con la passione della bicicletta, avevano pensato di trascorrere così, all’aria aperta e facendo sano sport, una delle loro mattinate libere dalla scuola.



Alla famiglia, in particolare «ai genitori Gerardo e Giovanna - poliziotta in servizio da poco a Nocera Inferiore -, e alla sorella Anna, le condoglianze e la vicinanza del sindaco Carmine Pagano e di tutta l’amministrazione comunale» è scritto in una nota nella quale il primo cittadino «in segno di lutto» ha annunciato «il rinvio di ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni, tra cui l’avvio dei Rocca Beach Games e le selezioni di Roccapiemonte per Miss Italia 2023». «Sono sconvolto per questo terribile episodio, mi sono recato in ospedale sperando di ricevere notizie diverse da quelle che circolavano. Purtroppo così non è stato» ha dichiarato il sindaco Pagano.