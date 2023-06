Bimbo investito da bici elettrica. È allarme. I cittadini chiedono controlli

Investito da bici elettrica, ferito un bambino di 7 anni a Sarno.

La vicenda accende i riflettori su un allarme vero e proprio. Manca a quanto pare il controllo di questi nuovi mezzi che girano in città, percorrono marciapiedi, piazze, senza alcuna regola.

E quanto accaduto ieri sera poteva avere conseguenze ben più gravi. Il piccolo, accompagnato dai familiari, era in piazza 5 Maggio e stava giocando con altri bambini. In quel momento bici elettriche in zona a scorrazzare nonostante i richiami dei presenti che hanno anche allertato la polizia municipale e le forze dell’ordine.

Pochi minuti ed un ragazzino in sella alla bicicletta ha travolto il bimbo e, poi, si è dileguato. Per fortuna ferite lievi, ma è necessario un controllo serrato. Le bici elettriche lanciate all’impazzata stanno diventando un grave problema.

Il rischio è sempre più alto. Sono i cittadini a chiedere controlli e regole. Servono accertamenti che possano davvero far rispettare le norme .