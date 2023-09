Sant'Angelo a Cupolo, bimbi a lezione di creatività: pronto il laboratorio sul riciclo

Proseguono gli appuntamenti di «Animazione e percorsi creativi per bambini», organizzati dalla cooperativa sociale «Immaginaria», in collaborazione con il Comune di Sant'Angelo a Cupolo. Il prossimo è in programma domenica, presso la villa comunale «Perrillo», a partire dalle 16. Oltre ai giochi «ludobus», un percorso di giochi in legno ideato e sviluppato nel corso delle varie animazioni territoriali sperimentate da «Immaginaria», ci sarà un laboratorio di costruzione di uno strumento musicale con materiali di riciclo. Nello specifico, saranno realizzate delle trombe con materiale di riuso o rifiuti.

«Abbiamo sempre creduto – racconta il presidente Claudio D’Agostino - nel termine animazione.

Mettere in azione l'anima non è un atto semplice, al contrario, bisogna essere pronti a tutto, ascoltare le grida interiori che escono fuori, che vogliono farsi notare, prendersi cura dello spazio e dell'altro, avere fiducia nella crescita collettiva». I laboratori sono aperti e gratuiti per bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni.