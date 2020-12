Scuole, Mastella proroga chiusura fino al 22 dicembre

BENEVENTO - Scuole chiuse fino a Natale a Benevento. Il sindaco Mastella ha firmato un'ordinanza che ne proroga la chiusura fino al 22 dicembre, prorogandone la frequenza con didattica a distanza. Di fatto, quindi, le lezioni in presenza potranno tornare dopo le festività. «Considerando che nella settimana 24/11 – 2/12 la percentuale di nuovi contagi per la provincia di Benevento si attesta al 22% (fonte GIMBE - Ministero Sanità); nell’ambito della Regione, negli ultimi cinque giorni, la provincia di Benevento ha fatto registrare la più alta percentuale di nuovi contagi rispetto alla popolazione residente il che lascia prevedere un aumento di nuovi contagi per i giorni a venire; i report giornalieri sull’evoluzione del contagio - scrive il sindaco - pubblicati dall'Asl fanno registrare una curva epidemica nell'intera provincia ancora alta, con un numero di casi che destano, tuttora, sere preoccupazioni sotto il profilo sanitario». Da qui la decisione, a partire dal 9 dicembre e fino al 22 dicembre, di «sospendere le attività educative in presenza per i servizi educativi per l’infanzia, e del primo ciclo di istruzione che si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la scuola primaria della durata di cinque anni e la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni». Il sindaco, nell'ordinanza, ribadisce che restano consentite le lezioni «in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali oppure con disabilità, previa valutazuine da parte dell'istituto scolastico e garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

