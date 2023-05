Sicurezza stradala, a Benevento il Sud Motor Expo 2023

Parte dalla città di Benevento il tour nazionale del 'Sud Motor Expo 2023' con 'Guida Sicura', l'associazione presieduta da Alberto Scaperrotta che ha promosso ed organizzato l'evento che si svolgerà dal 20 al 21 maggio prossimi in piazza Risorgimento a Benevento, primo capoluogo di provincia in Italia ad aver aderito alla proposta.

“Il progetto – spiega Scaperrotta – è diretto alla prevenzione di incidenti stradali provocati per effetto dell’assunzione di alcol, sostanze stupefacenti, telefono alla guida e, per ultimo, ma non meno rilevante, i problemi strutturali in cui versano le nostre strade.

In particolare, il progetto ha lo scopo di divulgare la responsabilità quando ci si pone alla guida di mezzi di trasporto, poiché la mobilità deve essere intesa quale strumento per migliorare la qualità della vita". "Non c’è fine settimana – continua - senza la tragica fine della vita di tante persone, spesso giovanissimi. La società civile deve porsi il problema di arginare gli effetti nefasti di queste devianze, attuando ogni utile iniziativa diretta alla sensibilizzazione ed al rispetto delle regole che si fonda essenzialmente nel rispetto della persona".

L’associazione, attraverso operatori specializzati (stuntman), effettuerà dimostrazioni di reali incidenti stradali mostrandone gli effetti e spiegando le incombenze alle quali sono chiamate le forze dell’ordine. L'ingresso all’evento, che gode del patrocinio del Comune di Benevento e dell’Automobil Club di Benevento, sarà gratuito.