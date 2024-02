Distretti del commercio, scontro Telese-Rocca

Distretti del commercio, è polemica sull'esclusione della compagine interprovinciale facente capo a Telese Terme dal vertice che si è tenuto in Provincia il 9 febbraio. Il sindaco Giovanni Caporaso in una lettera indirizzata al numero uno della Rocca, Nino Lombardi, definisce tale linea «istituzionalmente scorretta, strategicamente inopportuna e organizzativamente priva di senso logico».

Istituzionalmente scorretta, «perché ritengo che sia un bizzarro modo di procedere quello di escludere il distretto “Valle telesina” e i suoi 5 Comuni sanniti.

Se anche il presidente della Provincia di Caserta ragionasse allo stesso modo, il Distretto, contro la volontà della stessa Regione Campania, che invece spinge nella direzione della più ampia convergenza, verrebbe escluso da ogni forma di programmazione e strategia in materia di commercio».

Strategicamente inopportuna «perché tale scelta non fa altro che alimentare campanilistiche rivalità tra gli enti locali delle aree interne e svilisce il senso del “fare rete”, laddove, invece, in ogni riunione e convegno, si è sempre sottolineata l’importanza strategica delle sinergie tra enti locali».

Organizzativamente priva di senso logico, «perché non si può seriamente ragionare di programmi di riqualificazione dei borghi, sostegno alle attività produttive, supporto alle attività dei distretti soprattutto per le politiche di marketing, escludendo 5 Comuni che hanno un elevato peso specifico, sia in termini di numero di attività commerciali, sia in termini di Pil pro capite, di beni culturali e storici, nonché per la quantità e qualità dell’indotto turistico».