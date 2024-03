Mastella: «Corse su gomma rafforzano collegamenti con aree interne»

«L'attivazione di Air Campania, a partire dal quindici aprile, della linea extraurbana Salerno-Fisciano-Avellino-Benevento-Campobasso è un ottima notizia». Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che incalza: «La Regione Campania ha già concesso l'autorizzazione e da metà aprile dunque ci sarà un nuovo tassello importante per Beneventpo sul versante del trasporto su gomma: in partenza da Salerno verso il Molise sono previste due fermate per ogni corsa nel capoluogo sannita (Stazione centrale e terminal bus) alle 6,45, alle 7,50, alle 10,50 e alle 16; con partenza da Campobasso fermate a Benevento alle 14,15, alle 15,45, alle 18,15 e alle 19. Saranno corse fondamentali e molto utili anzitutto per gli studenti universitari, grazie al collegamento garantito verso tre poli accademici (Università di Salerno, Università degli Studi del Sannio e Università del Molise)».

«Importante - prosegue il primo cittadino - è anche il complessivo rafforzamento dell'asse di collegamento tra la fascia costiera e le aree interne della Campania attraverso la connessione tra tre capoluoghi provinciali e uno regionale. Ringrazio l'amministratore unico di Air Campania Anthony Acconcia per avermi comunicato tempestivamente questa novità e aver riscontrato efficacemente alle esigenze che molte volte gli avevo rappresentato, per le vie brevi e attraverso i canali ufficiali, di rafforzare gli assi di interconnessione funzionali allo studio universitario e dare maggiore linfa alla connessione tra le zone costiere e il quadrante sannita ed irpino», conclude Mastella.