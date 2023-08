Un'escursione sulla cresta del Taburno nella notte di San Lorenzo

Un'escursione per vivere la notte di San Lorenzo in un luogo speciale, la cresta del Monte Taburno. Ad organizzarla la Pro Loco Cepino-Prata di Cautano con una passeggiata notturna tra i boschi della Dormiente per ammirare il cielo d'agosto e sperare di avvistare una stella cadente.

Un percorso adatto a tutti con partenza alle 18.00 di giovedì 10 agosto dall'ex Hotel Taburno per percorrere insieme il sentiero che conduce fino alla Cresta del Taburno e godere del punto panoramico posto ad oltre mille metri di altitudine. Poi, alle 22.00, la discesa fino a Piano Melaino per un brindisi sotto le stelle.