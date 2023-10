Ninfei di Sorrento: più di 150 persone hanno partecipato alla passeggiata

Si è svolta ieri con partenza dalla Marina Piccola di Sorrento, la «Passeggiata immersi nel blu», evento organizzato dal Comune, da Penisolaverde e da Sorrento Walks, con la collaborazione dell’azienda Le Terre di Sorrento.

Accompagnati dalla guida ambientale Vincenzo Astarita, i partecipanti hanno avuto l’occasione di conoscere ed ammirare due luoghi simbolo della storia di Sorrento: Capo Cervo e i ninfei. Siti dall’enorme fascino raggiunti dopo una camminata che costeggia il mare a cui hanno preso parte oltre 150 persone.

«Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre questo evento in chiusura della stagione estiva – spiega il presidente del Consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco -.

Un itinerario tra cultura e ambiente che siamo certi abbia soddisfatto i tanti cittadini accorsi, desiderosi di scoprire questo angolo di paradiso di Sorrento».

«Questa passeggiata testimonia come sia possibile vivere il nostro ambiente e questo grande patrimonio paesaggistico, storico e culturale di cui è ricca la nostra città, in maniera diversa. L’evento, che ormai riproponiamo da sette anni, ha come scopo quello di far conoscere il nostro territorio e la sua storia. Perché proprio la conoscenza è lo strumento migliore per preservare questi angoli di pregio», conclude Di Prisco.