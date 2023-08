È tempo di immatricolazioni all'Università del Sannio. Dopo la breve pausa estiva l'ateneo di Benevento riapre i battenti, mentre non si sono mai fermate le iscrizioni partite l'1 agosto e aperte regolarmente fino al 3 novembre. Chi opta per un percorso di studi nel capoluogo sannita potrà scegliere tra varie discipline, tra cui Ingegneria, Economia, Giurisprudenza, Scienze dell'Amministrazione digitale, Statistica, Biotecnologie, Biologia e Scienze Naturali, Geologiche e Ambientali. Per parlare con un docente dell'ateneo ed essere indirizzato verso la scelta giusta, è stato attivato anche uno sportello di orientamento on line, oltre agli «help desk» presso i tre dipartimenti. In coincidenza con la festa del Santo Patrono, nei giorni 24 e 25 agosto è stata programmata un'apertura straordinaria dell'help desk immatricolazioni di Palazzo Bosco Lucarelli, dalle 9,30 alle 12,30.

L'accesso a tutti i corsi è libero, nessuno sbarramento d'ingresso. Prima dell'immatricolazione è solo necessario sostenere un test non selettivo, denominato Tolc-Cisia. Sono da tempo disponibili numerose date per svolgere la prova, sia in presenza che da casa. UniSannio resta anche quest'anno gratis per i redditi Isee fino a 28mila euro. Ulteriori vantaggi sono previsti per gli studenti con reddito fino a 30mila euro e per gli studenti meritevoli. «Le iniziative di sostegno economico per gli studenti universitari - ha sempre dichiarato il rettore Gerardo Canfora - sono cruciali poiché non solo consentono un accesso più ampio all'istruzione superiore, ma rappresentano anche un investimento destinato a potenziare l'apprendimento, la creatività e lo sviluppo a vantaggio di tutta la collettività».

Intanto l'Adisurc Campania ha pubblicato il bando per le borse di studio, valido non solo per chi già è iscritto a un'università campana ma anche per chi non ha ancora formalizzato l'immatricolazione. Le domande vanno compilate on line attraverso il sito web dell'azienda per il diritto allo studio campana entro il 25 settembre. Lo scorso anno, questa politica di agevolazioni ha consentito al 58% degli studenti di accedere alla formazione universitaria senza dover sostenere costi di iscrizione e tasse. Da parte dell'ateneo, una scommessa sul futuro dei giovani. va.es.