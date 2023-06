Un villaggio dello sport e della musica in pieno centro storico a Benevento. Tutto pronto per la prima edizione del «Benevento Sport Village», manifestazione organizzata dall'imprenditore sannita Antonio Caruso in sinergia con il Comune di Benevento, in programma dal 7 al 12 luglio a piazza Risorgimento. Ieri svelato il cartellone degli eventi: si parte il 7 luglio con il live di Gabriele Esposito, che sta spopolando sul web con la versione napoletana della canzone «Tango» di Tananai. Il giorno successivo sarà il turno del percussionista napoletano Ciccio Merolla, con la sua «Malatìa». Spazio anche agli eventi sportivi, con la serata ricordo dedicata all'atleta beneventano Gianluca Catapano, che vedrà la partecipazione di oltre cento maestri di body building (9 luglio), il riconoscimento Bsv Sport Award che verrà consegnato agli ex pugili Clemente Russo e Antonio Perugino (10 luglio) e una serata all'insegna della passione per i colori giallorossi (11 luglio) in cui verrà celebrato l'anniversario speciale della promozione in C1 insieme all'ex mister Dellisanti, al capitano Pedro Mariani e a Salvatore Bertuccelli, Gianluca Di Giulio, Rosario Compagno ed Emiliano Dei, protagonisti di quella storica cavalcata. Chiuderà la prima edizione dell'evento il concerto del rapper Clementino (16 luglio).

«Mi auguro che questa manifestazione possa contribuire alla crescita del nostro territorio spiega l'organizzatore Antonio Caruso lo sport è la mia passione e spero che possa essere così anche per molti ragazzi». Nell'ampia area di piazza Risorgimento, infatti, saranno allestiti tre campi di beach volley, un campo di beach soccer, street basket, calcio in gabbia, laser tag, un'area baby e l'esclusivo bungee jumping, che per motivi tecnici verrà predisposto nell'area mercatale di piazza Risorgimento. «C'è stata grande collaborazione per risolvere alcuni problemi emersi in questi mesi - afferma il vicesindaco Francesco De Pierro - ma la nostra amministrazione è riuscita a risolverle perché ci tenevamo che una realtà imprenditoriale del territorio potesse mettersi in gioco. Per noi è un motivo di grande orgoglio partecipare a questa iniziativa e sicuramente verrà ripetuta nei prossimi anni». Non mancheranno poi i punti ristoro con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali. Soddisfatto anche l'assessore comunale alle Attività produttive, Luigi Ambrosone. «Sarà un altro evento bellissimo che porterà in città anche tanta gente da fuori provincia. Chi organizzerà questa manifestazione, con la partecipazione del Comune di Benevento, ci ha presentato un programma fitto di eventi e che sarà coordinato dal direttore Renato Giordano che rappresenta una garanzia per quanto riguarda gli eventi» chiosa il delegato al ramo di Palazzo Mosti.