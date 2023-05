Un amore fuori misura. Non c'è una taglia che possa contenere la passione di Marco Montesano per la sua squadra del cuore. Marco, titolare di una sartoria di abiti da lavoro in via Appia, a Casagiove, per il Napoli campione d'Italia ha realizzato, forse, la t-shirt più "large" in Italia se non del mondo. Otto metri di altezza per otto di larghezza: sessantaquattro metri quadrati di filati di cotone, cuciti a mano in sette giorni e in sette notti. La maglietta, si fa per dire, da ieri copre la facciata del palazzo al civico 107 che ospita il laboratorio; l'edificio è già meta di tifosi e curiosi che stanno immortalando l'opera con raffiche di foto, selfie e video, poi postati sui social.

Ad aiutarlo in questa sfida da guinness dei primati, i figli Matteo e Mario, la moglie Anna Marruocco con sua sorella Patrizia e la collaboratrice Maria Papa. Sulla t-shirt, rigorosamente azzurra, ha fatto stampare un enorme «Grazie», lo scudetto con il numero «3» e l'immancabile effige di Diego Armando Maradona, il cui spirito leggendario ha accompagnato le gesta dei ragazzi di Luciano Spalletti.

Marco e la sua famiglia, però, non sono nuovi a simili imprese. Nel 1994, realizzarono un camice mastodontico e, dieci anni più tardi, un gilet ad alta visibilità che avrebbe potuto indossare Gulliver di ritorno da un suo viaggio o un personaggio della serie dark fantasy «L'attacco dei giganti». Che dire? Ai Montesano piace fare le cose in grande.

APPROFONDIMENTI Paolo Sorrentino e il Napoli: «Darei il premio Oscar a Lobotka» Napoli campione d'Italia, i nodi del futuro: resteranno Giuntoli e Spalletti? Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: altri coreani dopo Kim Min-Jae