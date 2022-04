Caserta, la giunta approva il bilancio 2021: consuntivo da 35 milioni di euro

La giunta comunale di Caserta, su proposta dell'assessora alla programmazione finanziaria ed entrate comunali Gerardina Martino, ha approvato il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è di 35.120.044 euro, con un avanzo libero, al netto della parte accantonata e di quella vincolata, di 418.976 euro. «Un risultato importante - commenta l'assessora Martino - con un avanzo di competenza di oltre dieci milioni di euro, che conferma l'ottimo lavoro compiuto lo scorso anno con il bilancio di previsione.

Un rendiconto che certifica, di fatto, la stabilità finanziaria dell'ente e consente all'amministrazione di poter operare in tranquillità e sicurezza. A breve approveremo in Giunta anche la manovra tributaria e, successivamente, le proposte saranno portate all'attenzione del Consiglio comunale dove, sono certa, l'assise saprà valutare positivamente i provvedimenti per la ratifica finale».