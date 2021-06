Caserta, sotto tiro medici e infermieri no-vax. Asl e Ordine: «Vanno sospesi»

«Non chiamateli No Vax, ma il loro rifiuto al vaccino anti Covid è da condannare». Così la presidente dell'ordine dei medici di Caserta Erminia Bottiglieri commenta riferendosi alla risposta del Ministero della Salute alla richiesta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri circa i provvedimenti da intraprendere in caso di rifiuto dell'operatore sanitario al vaccino anti Covid. In realtà, diversamente...

