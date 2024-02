Nascondevano arnesi da scasso in auto, denunciati in tre dopo inseguimento

Denunciate tre persone, tra i 35 e i 40 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, trovate in possesso di arnesi per lo scasso. La squadra Volante dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Caserta, durante un posto di controllo, ha inseguito un’utilitaria il cui conducente aveva cercato di evitare di essere intercettato dalla pattuglia.

Raggiunta l'automobile, le tre persone che erano all'interno sono state perquisite.

Trovati, nel bagagliaio, gli attrezzi del mestiere tipici dei topi d'appartamento: pinze, torce, un “piede di porco”, dischi per il taglio del metallo.

Condotti in questura, da accertamenti è emerso che i tre hanno numerosi precedenti, tra cui furti in appartamento; sono stati, quindi, denunciati per il possesso ingiustificato di chiavi e arnesi atti allo scasso, che sono stati sequestrati.

Nei loro confronti sono stati avviati i procedimenti amministrativi per l’emissione di “fogli di via”, misura di prevenzione del questore che obbliga le persone socialmente pericolose al rientro nei comuni di abituale dimora.