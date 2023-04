​Minaccia il titolare della pizzeria per farsi consegnare una birra, 39enne in manette

Minaccia il titolare di una pizzeria per farsi consegnare una birra, ma alcuni clienti del locale allertano i carabinieri e per un 39enne scattano le manette. E’ accaduto nella serata di ieri a Castel Volturno.

Erano le 22.45 quando in via Domitiana un 39enne nigeriano ha fatto irruzione all’interno di una pizzeria e armato di coltello ha intimato al 40enne proprietario di consegnargli una birra. I militari dell’Arma, però sono subito intervenuti. L’uomo, alla vista dei carabinieri ha cercato di allontanarsi. Immediatamente raggiunto ha opposto energica resistenza venendo, con non poche difficoltà, bloccato.

Perquisito sul posto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri, utilizzato per la rapina. L’arrestato è stato associato presso casa circondariale Santa Maria Capua Vetere.