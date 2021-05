Covid a Caserta, in un minuto 10mila click per ricevere Astrazeneca

Oltre un quarto di cittadinanza casertana ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. Una sensibilità da parte dei residenti di Terra di Lavoro attestata anche dall'interesse e dalla partecipazione alle iniziative dell'Asl riguardanti il servizio vaccinale, come l'estrema affluenza, soprattutto dei più giovani, sulla piattaforma per aderire alla campagna dell'Astra Day, prevista per l'11 maggio prossimo presso la caserma Ferrari Orsi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati