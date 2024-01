Falò di Sant'Antuono con benedizione degli animali a Casaluce

Si rinnova anche quest'anno la tradizione religiosa e popolare che vuole che il 17 gennaio di ogni anno venga festeggiato Sant'Antuono, con l'accensione di un falò e la benedizione degli animali, una invocazione di ringraziamento a Dio per il dono degli animali e un invito all'uomo a rispettarli, custodirli e curarli.



L’evento, patrocinato dal Comune di Casaluce, avrà luogo mercoledì prossimo, 17 gennaio 2024, dalle ore 19:00, nella sede della locale Pro Loco sita in Corso Umberto al numero 219. Dopo l’accensione del fuoco, come negli scorsi anni, il rito della benedizione sarà officiato da don Mimmo, il parroco della vicina parrocchia di San Marcellino in Aprano.



A seguire ci sarà la degustazione di prodotti gastronomici offerti dalla Pro Loco.



«Una serata - commenta il presidente della Pro loco Antonio Macchione - da passare in compagnia di amici, parenti e conoscenti, all'insegna della socializzazione, del sano divertimento e della riscoperta di antiche emozioni e tradizioni. Inizieremo alle 16:30 con la raccolta della legna da impilare nella catasta che verrà accesa alle 19:00, dopodiché ci sarà la benedizione dei nostri cari animali. Infine - continua il presidente - proseguiremo la serata degustando i nostri prodotti e ci sarà spazio per cantare, suonare e ballare»