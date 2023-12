FdI, la consigliera provinciale Santillo rimette le deleghe

Il nuovo coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Caserta si è riunito per la prima volta dopo il congresso e ha subito messo in chiaro la linea da seguire nei prossimi appuntamenti elettorali. L'esecutivo, guidato dal presidente Gimmy Cangiano, ha chiesto alla consigliera provinciale uscente, Gabriella Santillo, di rimettere le deleghe nelle mani del presidente della Provincia: un gesto forte con il quale il partito della Meloni si dissocia dalla politica portata avanti da Giorgio Magliocca con il quale il dialogo potrebbe essere ricucito qualora quest'ultimo decidesse di strutturare in Provincia una coalizione organica di centrodestra.

Giochi chiari anche per le elezioni comunali: nessuna deroga al simbolo e ad una chiara identità di posizionamento nei 3 Comuni superiori ai 15000 abitanti, con la speranza di poter ricomporre la coalizione, e portando al tavolo interpartitico della programmazione e della discussione candidati di alto spessore come l'uscente Petrella a Castelvolturno e Alfonso Oliva ad Aversa. Al Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli è stato affidato il compito di coordinare le attività legate alle fasi pre-elettorali e alle campagne elettorali.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Cangiano, che ha già fissato i tempi per i prossimi incontri e che, accogliendo un suggerimento del consigliere regionale Massimo Grimaldi, ha dato appuntamento alla comunità militante di Caserta per uno scambio di auguri natalizi che avrà luogo presso una azienda agricola bufalina per non dimenticare la battaglia che gli allevatori stanno portando avanti e che non si fermerà nemmeno a Natale.