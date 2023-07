Giuseppe Turco, 17enne ucciso a Casal di Principe, dolore ai funerali: «Per lui c'è una vita nuova»

‌«Non possiamo permetterci di indagare il dolore della mamma di Giuseppe, come quello di Maria ai piedi della croce. Ma le parole di Gesù: "Oggi sarai con me in paradiso" risuonano oggi per Giuseppe. Per lui c'è una vita nuova da ciò che è stata una esperienza terribile del male vissuta in vita».

Così monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa al funerale a Villa Literno di Giuseppe Turco, il 17enne ucciso giovedì scorso in piazza Villa a Casal di Principe.

Un corteo di ragazzi con la foto di Giuseppe e la frase di una canzone di Giorgia stampata sul retro hanno accompagnato il corteo funebre al quale ha preso parte tutto il paese.