Guardia costiera e Vigili del Fuoco celebrano la patrona, messa e inaugurazione statua a Mondragone

Gli uomini della guardia costiera dell'ufficio locale marittimo e del distaccamento dei vigili del fuoco di Mondragone hanno affollato la chiesa parrocchiale di san Nicola per rendere omaggio alla loro protettrice, santa Barbara. La messa solenne è stata celebrata dal vescovo diocesano monsignor Giacomo Cirulli.

Tra i presenti, il comandante della capitaneria di porto di Pozzuoli tenente di vascello Edoardo Russo, il comandante dell'ufficio locale marittimo Giovanni Mascolo, quello del distaccamento dei vigili del fuoco Franco Granata, il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga, i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Sessa Aurunca, Italo Calenzo, e Cellole, Giuseppe Ponticelli.

Nella sua omelia il vescovo Cirulli ha riaffermato il valore della pace come valore supremo da tutelare nel mondo, nelle comunità locali e nelle famiglie e l'importanza del ruolo dei pacificatori. Il comandante Russo ha sottolineato «l'importanza di momenti come queso per ribadire il nostro legame con le comunità di riferimento».

Prima della messa è stata inaugurata una statua di santa Barbara, dono dell'associazione del Quartiere San Nicola e collocata sul sagrato della chiesa. La lettura della preghiera del marinario e di quella del vigile del fuoco ha concluso la celebrazione, animata dai giovani musicisti del liceo scientifico Galielo Galilei di Mondragone, indirizzo musicale.