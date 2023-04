Aversa: l'antica pizzeria da Michele apre la terza sede in Campania

L’Antica Pizzeria Da Michele apre ad Aversa, in viale Europa 318, venerdì 14 aprile. È la 38esima nel mondo, terza in Campania, dopo Salerno e la casa madre di Napoli. Il design della pizzeria richiama la sede storica di Napoli, in via Sersale, con i suoi colori tipici, il bianco e il verde, e l’atmosfera semplice. Il forno è a vista, con un ampio bancone di marmo, materiale usato anche per i tavoli. La pizzeria presenta anche un’area bar. Immancabili le fotografie della famiglia Condurro, che ripercorrono la storia della casa madre di Forcella, a Napoli.

«Negli ultimi 10 anni, Aversa ha vissuto un importante sviluppo nel settore enogastronomico e del tempo libero, tale per cui, nei fine settimana, è meta di tante persone che affollano locali, ristoranti e pizzerie - spiega Alessandro Condurro, Ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world - . Il nostro prodotto, la cosiddetta “ruota di carro”, che proponiamo da 153 anni, è pronta a incontrare i gusti di tutti coloro che vorranno rinnovare la propria fiducia verso di noi».

«Aversa - continua Alessandro Condurro - è una città universitaria e vive un momento di notevole fermento culturale soprattutto giovanile, un pubblico a cui puntiamo, proprio perché la nostra pizza non ha età né teme il confronto con il tempo. È però anche una città con una storia importante con un patrimonio culturale e di siti e opere d'arte riconducibili ad artisti famosi, e questo sposa ancor di più la nostra visione di impresa come veicolo di tradizione eterna che sa parlare a tutti».