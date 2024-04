ieri sera i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti a Grazzanise per la ricerca di una persona, un uomo, che non aveva fatto più rientro a casa. Mobilitati fin da subito, i caschi rossi hanno istituito una unità di comando locale nel luogo in cui è stata ritrovata l’automobile dell’uomo scomparso per coordinare le ricerche.

Oltre alla squadra ordinaria, i vigili del fuoco sono intervenuti con il personale Tas (esperti in topografia) per la gestione delle ricerche a terra e con un elicottero, proveniente dal nucleo elicotteristi di Pontecagnano, per il monitoraggio della zona dall’alto. Sul posto sono intervenuti anche il nucleo cinofilo, proveniente da Vibo Valentia e i sommozzatori provenienti da Napoli per le ricerche nel vicino fiume Volturno, luogo in cui ,purtroppo ,è stato rinvenuto il corpo senza vita della persona scomparsa, un 58enne del posto. Si indaga sulle cause.