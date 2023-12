Aeronautica, staffetta al nono stormo di Grazzanise: arriva Florio

Cambio al vertice del nono Stormo “Baracca” di Grazzanise. Il colonnello Salvatore Florio è subentrato al colonnello Massimo Luigi Valente. Il passaggio c’è stato nell’aeroporto militare di Grazzanise alla presenza del comandante della squadra aerea, generale Alberto Biavati, accompagnato dal generale di brigata Riccardo Rinaldi.

«Rinnovamento infrastrutturale, efficienza , crescita professionale e ottimizzazione della sicurezza delle operazioni sono state le quattro direttrici su cui ho impostato la mia azione di comando - ha dichiarato il colonnello Valente, al termine del suo periodo di comando - e ne sono sicuro, saranno le linee di sviluppo del reparto nei prossimi anni». Si è poi rivolto alla comunità di Grazzanise: «Ringrazio il sindaco Enrico Petrella e con lui tutto il consiglio comunale, la giunta e la cittadinanza per tutto quanto fatto per noi e per l’aeronautica militare. Un personale grazie anche per avermi voluto onorare della cittadinanza onoraria lasciandomi così per sempre legato a questo splendido territorio». Il comandante subentrante, Florio, ha dichiarato: «L’avventura che mi accingo a intraprendere sarà entusiasmante e impegnativa. Mi rivolgo ora a voi, uomini e donne del nono stormo, militari esemplari. Sono sicuro che, considerati gli altissimi standard che avete raggiunto con i miei predecessori, ritroverò in voi quei valori di rettitudine, dedizione e passione, già bagaglio dei nostri colleghi più anziani, che da sempre sono stati per me un esempio e fonte di ispirazione».

Il generale Biavati, dopo aver reso il saluto alla bandiera di guerra del 9° stormo, ha voluto ringraziare il colonnello Valente per il lavoro svolto: «Sono molto felice di quello che hai fatto».

Il nono stormo, con i suoi assetti di volo Hh-101 e Hh-212 svolge operazioni di supporto alle operazioni speciali e di ricerca e recupero di personale isolato in territorio ostile (operazioni di personnel recovery), fornendo il supporto aereo alle forze speciali e intervenendo, in presenza di eventuali feriti.