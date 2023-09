Anziana uccisa in casa, arrestato 34enne

Arrestato un 31enne con l'accusa di omicidio, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il giovane è accusato dell’omicidio della settantatreenne Anastasia Spiniello, avvenuto il 18 dicembre 2018, all’interno della sua abitazione in via Guicciardini a Mondragone, dove venne colpita al capo con un corpo contundente e soffocata con un fazzoletto conficcatole nella cavità orale.



L’attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica ed effettuata dalla Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, ha consentito, attraverso l’analisi del contenuto di intercettazioni telefoniche, nonché di riscontri documentali, dei tabulati di traffico telefonico e delle dichiarazioni rese da alcune persone informate sui fatti, di effettuare una ricostruzione della complessa vicenda delittuosa che è culminata con l’assassinio dell’anziana donna.

In particolare l'indagato, da anni vicino alla vittima, alla quale forniva assistenza e supporto nei quotidiani bisogni, approfittando della fiducia riposta in lui dalla stessa, dell’età avanzata e dello stato di solitudine le avrebbe, dal 2015 al 2018, fatto stipulare presso istituti bancari ed agenzie finanziarie, più prestiti e cessioni sui ratei di pensione per un ammontare di oltre 27.000 euro, fino a condurre la stessa all’impossibilità di onorare i debiti contratti.

L’omicidio sarebbe maturato nel momento in cui la donna si sarebbe resa conto del dissesto finanziario a cui l’indagato l’avrebbe portata, al solo scopo di non portare alla luce i movimenti di denaro dallo stesso realizzati.