Uccise la moglie per gelosia, ergastolo in Appello per l'imbianchino

Ergastolo per Michele Marotta, l'imbianchino 36enne di San Felice a Cancello ritenuto responsabile dell'omicidio della moglie Maria Tedesco, 33 anni, uccisa l'11 novembre 2020 in una stradina sterrata nei pressi di via Castello, in località Cancello Scalo. In primo grado, Marotta si era visto infliggere la pena di 24 anni per l’omicidio e 2 anni e sei mesi per reato minore, dinanzi alla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere, presieduto dal presidente Donatiello. Era difeso dagli avvocati Rosa Piscitelli e Stefania Pacelli.

Per la Procura di Santa Maria, l'omicidio di Maria fu un'esecuzione. Furono esplosi - stando alle indagini - sei colpi da un revolver. In Appello, il procuratore generale di Napoli ha chiesto l'ergastolo e, dopo la discussione del nuovo avvocato difensore, i giudici hanno aderito a questa tesi infliggendo all'imbianchino il massimo della pena.