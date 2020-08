Palloncini sequestrati, il venditore ​spezza i fili e li libera nel cielo: applausi dei bagnanti

La polizia municipale interviene per reprimere quella che ritiene un’illegalità, e al centro della località di Pinetamare, dove gli agenti stanno operando, si scatena il parapiglia. Decine di persone si accalcano a piedi, molte altre in motorino, altre in auto. Si sentono cani abbaiare come in un canile. Molti urlano “Vergogna” agli agenti della municipale, come avviene in situazioni spesso viste nei quartieri popolari dell’area metropolitana di Napoli, quando agenti delle forze di polizia sono impegnati in blitz antidroga, o per arrestare latitanti e sono affrontati da gran parte dei residenti. Ma qui l’oggetto dell’operazione dei vigili è il sequestro di palloncini, di quelli gonfiati a elio e riportanti le sagome dei protagonisti dei cartoni animati. A Castel Volturno la municipale da circa un anno è impegnata nel ripristino della legalità in un’area segnata invece dall’illegalità diffusa; ma in questo caso alla gente non appare giusto si inizi da chi vende palloncini. Peraltro, chi conosce il venditore è certo sia in regola. C’è chi è certo viva qui da oltre vent’anni e che non abbia mai dato fastidio a nessuno. La gente racconta che vendendo palloncino dopo palloncino, non solo ha offerto sogni, fantasia e sorrisi a migliaia di bambini, ma che ha anche cresciuto la sua famiglia con dignità. Lo scorso anno la sua prima figlia si è anche laureata col massimo dei voti al corso di laure in lingue del Suor Orsola. Ma i vigili son determinati e cercano di caricare i palloncini sulla volante per sequestrarli. Il venditore ambulante, però, è più deciso dei vigili. Non può consentire che i sogni dei bambini siano imprigionati. Si avventa sui palloncini e taglia i fili che li legano a questa terra a volta troppo amara, liberandoli per sempre nel cielo. Chissà se voleranno in una Castel Volturno più equa. Intanto, tutte le persone assembrate esprimono giubilo. Solo i vigili appaiono insensibili. Ma è pressappoco certo anche i bambini che sono dentro loro siano col naso all'insù e che stiano esprimendo gioia. Ultimo aggiornamento: 19:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA